Ovo je novi kurs evra za 22. januar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 37 minuta  |  Aleksandar Blagić
Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4091 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,1357 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
