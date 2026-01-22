Poznato stanje bebe koja se otrovala u vrtiću kod Prokuplja: Popila medicinski benzin umesto vode

Poznato stanje bebe koja se otrovala u vrtiću kod Prokuplja: Popila medicinski benzin umesto vode

Beba od 18 meseci, koja je dovezena sa simptomima trovanja u Klinički centar Niš, je u stabilnom stanju prema saznanjima "Blica".

Ona je prevezena iz vrtića u Blacu o Opštu bolnicu Prokuplje, a potom u Klinički centar u Nišu. U toku je medicinska obrada prema daljim saznanjima pomenutog lista. Ona je sada, na svu sreću, u stabilnom stanju. Beba od 18 meseci je danas imala tegobe, odnosno aspiraciju tokom boravka u vrtiću. Hitna pomoć je reagovala odmah i ispostavilo se da je baka, najverovatnije slučajno greškom, sipala u flašicu za vodu medicinski benzin. BONUS VIDEO: ( Blic/MONDO)
