"Sedam navijača deportujemo u Srbiju": Švedska policija posle sukoba pred Malme - Zvezda

Mondo pre 26 minuta  |  Milutin Vujičić
"Sedam navijača deportujemo u Srbiju": Švedska policija posle sukoba pred Malme - Zvezda

Crvena zvezda večeras od 18.45 igra protiv Malmea u Ligi Evrope, a noć uoči utakmice došlo je do tuče navijača na ulicama ovog švedskog grada.

Snimci su se pojavili u kasnim večernjim časovima i prema prvim informacijama potukli su se navijači Zvezde i Malmea, poznato je da su i Hrvati u gradu zbog Evropskog prvenstva u rukometu, dok se sada prvi put oglasila i švedska policija. U saopštenju direktora policije objašnjeno je da sukob nije bio veće razmere, kao i da će sedmorica navijača biti deportovana nazad u Srbiju. "Ne iznoseći konkretne brojke, mogu da kažem da je na terenu više policajaca nego što je
