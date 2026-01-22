"Stari heroj se vratio u Zvezdu": Šveđani oduševljeni Stankovićem, odabranim rečima najavili veliki meč

Crvena zvezda u 18.45 izlazi na teren, kako bi odmerila snage sa domaćinom Malmeom.

Ujedno će ovo biti i prvi takmičarski meč kluba iz Ljutice Bogdana u 2026, ali i prvi za Dejana Stankovića od povratka u klub, naravno u evropskom fudbalu. A, koliko bivši igrač Crvene zvezde, a sada novi/stari trener ovog kluba znači ekipi verovatno se može zaključiti i po naslovima stranih medija. Povratak Stankovića ispraćen je u Srbiji gotovo do detalja, a sada kad Zvezda ima prvi veliki zadatak o njegovom dolasku u klub govorilo se i u Švedskoj. "Stari heroj