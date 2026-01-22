Uroš Stevanović zna kakva je Srbija pred polufinale: "Nismo znali šta da očekujemo od sebe, sad nam je jasno"

Vaterpolisti Srbije će u petak od 20:30 igrati polufinale Evropskog prvenstva pred punom "Beogradskom arenom", a rival će biti Italija.

Tim koji nas je savladao na pripremema za ovaj turnir sada će se boriti za mesto u finalu. U drugom polufinalnom meču igraće Grčka i Mađarska. Selektor "delfina" Uroš Stevanović istakao je da je njegov tim digao formu u toku Evropskog prvenstva, a upravo je naglasio da je protiv Italije u pripremnom periodu video probleme. "Pre turnira smo rekli da ne znamo šta možemo da očekujemo od sebe. Turnir nije dobro počeo, ali posle toga smo videli da nam je trebala takva