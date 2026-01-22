Veliko slavlje u domu Seke Aleksić: Veljko i pevačica ne mogu da sakriju sreću, odmah se oglasila

Danas je u domu pevačice Seke Aleksić i njenog supruga Veljka Piljikića posebno svečano, njihov mlađi sin Jovan slavi svoj šesti rođendan.

Ponosna mama nije krila emocije i ovaj važan trenutak podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Na snimku je zabeležen nežan i topao trenutak između majke i sina, dok razmenjuju zagrljaje i poljupce. "Jel si ti moj princ?", pitala je Seka sina. "Jesam, jel si ti moja kraljica?, odgovorio je mali Jovan. "Jesam, ja ću sve da učinim za mog princa", rekla je Seka. "Ja ću sve da učinim za moju kraljicu i za mamu", rekao je Jovan. "Ljubavi moja, joj što si