Veliko slavlje u domu Seke Aleksić: Veljko i pevačica ne mogu da sakriju sreću, odmah se oglasila

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
Veliko slavlje u domu Seke Aleksić: Veljko i pevačica ne mogu da sakriju sreću, odmah se oglasila

Danas je u domu pevačice Seke Aleksić i njenog supruga Veljka Piljikića posebno svečano, njihov mlađi sin Jovan slavi svoj šesti rođendan.

Ponosna mama nije krila emocije i ovaj važan trenutak podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Na snimku je zabeležen nežan i topao trenutak između majke i sina, dok razmenjuju zagrljaje i poljupce. "Jel si ti moj princ?", pitala je Seka sina. "Jesam, jel si ti moja kraljica?, odgovorio je mali Jovan. "Jesam, ja ću sve da učinim za mog princa", rekla je Seka. "Ja ću sve da učinim za moju kraljicu i za mamu", rekao je Jovan. "Ljubavi moja, joj što si
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ko je Manja Grčić? Kandidat za generalnog direktora RTS-a i osnivačica mnogih medija

Ko je Manja Grčić? Kandidat za generalnog direktora RTS-a i osnivačica mnogih medija

Dnevnik pre 1 sat
Pet prijava za direktora RTS, sledi razgovor sa kandidatima

Pet prijava za direktora RTS, sledi razgovor sa kandidatima

Euronews pre 2 sata
Profil Manje Grčić, kandidata za direktora RTS-a: Bliska veza sa vlastima

Profil Manje Grčić, kandidata za direktora RTS-a: Bliska veza sa vlastima

N1 Info pre 3 sata
Profil Manje Grčić, kandidata za direktora RTS: Oduvek bliska veza s vlastima

Profil Manje Grčić, kandidata za direktora RTS: Oduvek bliska veza s vlastima

Nova pre 3 sata
Otvorene koverte sa prijavama, pet kandidata u trci za direktora RTS-a

Otvorene koverte sa prijavama, pet kandidata u trci za direktora RTS-a

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Otvorene koverte sa prijavama na konkurs za generalnog direktora RTS-a: Manja Grčić jedan od kandidata

Otvorene koverte sa prijavama na konkurs za generalnog direktora RTS-a: Manja Grčić jedan od kandidata

Danas pre 5 sati
Ovo su kandidati za novog direktora RTS, otvorene koverte: Pet prijava uzeto u razmatranje, evo ko je sve na spisku

Ovo su kandidati za novog direktora RTS, otvorene koverte: Pet prijava uzeto u razmatranje, evo ko je sve na spisku

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Seka AleksićRTSUpravni odborVelika BritanijaBBCIzboriprinc

Društvo, najnovije vesti »

Tri osobe povređene su u dve automobilske nesreće

Tri osobe povređene su u dve automobilske nesreće

Danas pre 34 minuta
"Vikao je: Šta ja sad da radim?!" Milena (34) iz Prokuplja umrla od sepse! Otac krivi lekare, oglasila se i bolnica

"Vikao je: Šta ja sad da radim?!" Milena (34) iz Prokuplja umrla od sepse! Otac krivi lekare, oglasila se i bolnica

Blic pre 54 minuta
Umro Bojan Dikić, komandant niškog odreda Žandarmerije: Posetio kolegu u bolnici, nakon čega mu je pozlilo

Umro Bojan Dikić, komandant niškog odreda Žandarmerije: Posetio kolegu u bolnici, nakon čega mu je pozlilo

Blic pre 29 minuta
Davos "iz prvog reda": Promena narativa evidentna, Google i Apple počinju saradnju veka! Stručnjak za "Blic Biznis" o…

Davos "iz prvog reda": Promena narativa evidentna, Google i Apple počinju saradnju veka! Stručnjak za "Blic Biznis" o atmosferi na WEF

Blic pre 58 minuta
Srbin napravio prekršaj u Sloveniji i mislio da se izvukao, a onda mu je neko zakucao na vrata

Srbin napravio prekršaj u Sloveniji i mislio da se izvukao, a onda mu je neko zakucao na vrata

Blic pre 29 minuta