Đorđe Stanković: Požar u TOK-u očigledno podmetnut, da li je cilj da izgori dokumentacija o slučaju "Nadstrešnica"

N1 Info pre 18 minuta  |  Beta
Poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković ocenio je da je požar u kancelarijama Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu "očigledno podmetnut".

On je tokom skupštinske rasprave o amandmanima na predložene izmene pravosudnih zakona upitao "da li je cilj požara da izgori određena dokumentacija o slučaju 'nadstrešnica". "Po hodnicima Skupštine postoji vic i glasi: Kako se zove poslanik koji iznosi papire iz kancelarija Tužilaštva za organizovani kriminal koje su izgorele? Zove se Uglješa. Ne znam koji ali očigledno postoji neka povezanost", kazao je poslanik NPS.
Insajder pre 48 minuta
Beta pre 34 minuta
Blic pre 1 sat
Nova pre 44 minuta
Radio sto plus pre 29 minuta
Euronews pre 49 minuta
Danas pre 44 minuta
Organizovani kriminalTužilaštvopožar

N1 Info pre 18 minuta
