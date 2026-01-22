Đorđe Stanković: Požar u TOK-u očigledno podmetnut, da li je cilj da izgori dokumentacija o slučaju "Nadstrešnica"

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković ocenio je da je požar u kancelarijama Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu "očigledno podmetnut".

On je tokom skupštinske rasprave o amandmanima na predložene izmene pravosudnih zakona upitao "da li je cilj požara da izgori određena dokumentacija o slučaju 'nadstrešnica". "Po hodnicima Skupštine postoji vic i glasi: Kako se zove poslanik koji iznosi papire iz kancelarija Tužilaštva za organizovani kriminal koje su izgorele? Zove se Uglješa. Ne znam koji ali očigledno postoji neka povezanost", kazao je poslanik NPS. Ocenio je da su predložene izmene pravosudnih