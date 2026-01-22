Kušner predstavio plan za obnovu Gaze, Tramp kaže da će biti "prekrasan komad zemlje"

Džared Kušner, zet i bliski saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas da Gaza ima "neverovatan potencijal" i predstavio danas u Davosu planove Trampove administracije za postizanje trajnog mira i obnovu regiona. "Nova Gaza, to bi mogla biti nada, to bi mogla biti destinacija", rekao je Kušner, koji je preuzeo vodeću ulogu u uspostavljanju pregovara o okončanju rata između Izraela i Hamasa. "Napravili smo nekoliko nemogućih stvari u Gazi, i