Tenzije na vrhuncu, zlato primamljivije nego ikad! Evo kako da profitirate

Svi smo već dobro upoznati sa novonastalnim dešavanjima na globalnoj sceni.

Američko uplitanje u hapšenje Madura ostavilo je velikog traga, kako na cenu nafte, tako i na celokupno tržište. Ostali međunardoni konflikti koji se dešavaju, samo još dodatno zahuktavaju već napetu i nepredvidivu situaciju na tržištu. Volatilnosti su velike i retko ko je siguran u donošenje predstojećih odluka. Mnogo je pokušaja bilo da se pronađe adekvatna alternativa, ali je sve manje opcija za učesnike na tržištu koji bi da zaštite svoj kapital i potencijalno