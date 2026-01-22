Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Niška policija podneće krivičnu prijavu protiv A.A. iz tog grada zbog nekoliko krađa u stambenim objektima, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je početkom januara provalio u jednu porodičnu kuću i ukrao tri kofera sa garderobom. Takođe je provalio u jedan objekat koji se renovira i ukrao više bojlera i veću količinu građevinskog materijala. Vrednost ukradene robe procenjuje se na više od 260.000 dinara. Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava za teške krađe biti podneta u redovnom postupku.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Krivična prijava Nišliji zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskih materijala

Krivična prijava Nišliji zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskih materijala

Južne vesti pre 1 sat
Uhapšen lopov iz Niša, počinio seriju pljački: Šteta veća od 260.000 dinara

Uhapšen lopov iz Niša, počinio seriju pljački: Šteta veća od 260.000 dinara

Nova pre 1 sat
Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Naissus info pre 2 sata
Uhapšen osumnjičeni da je provalio u jednu kuću i ukrao stvari vrednosti 260.000 RSD

Uhapšen osumnjičeni da je provalio u jednu kuću i ukrao stvari vrednosti 260.000 RSD

Euronews pre 2 sata
Provalio sugrađaninu u kuću i ukrao kofere sa garderobom: Nišlija se ni tu nije zaustavio, policija ga brzo raskrinkala!

Provalio sugrađaninu u kuću i ukrao kofere sa garderobom: Nišlija se ni tu nije zaustavio, policija ga brzo raskrinkala!

Kurir pre 2 sata
Uhapšen zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Uhapšen zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Rešetka pre 2 sata
Muškarac (27) krao kofere sa garderobom, bojlere i građevinski materijal

Muškarac (27) krao kofere sa garderobom, bojlere i građevinski materijal

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišTužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Niška stambena agencija najavljuje za leto gradnju stanova po ceni od 1.400 evra po kvadratu

Niška stambena agencija najavljuje za leto gradnju stanova po ceni od 1.400 evra po kvadratu

Nova ekonomija pre 24 minuta
NIRNBERG, triler o suđenjima koja su promenila svet, na repertoaru borskog Bioskopa

NIRNBERG, triler o suđenjima koja su promenila svet, na repertoaru borskog Bioskopa

Ist media pre 4 minuta
Deo fasade pao na Bujanovčanku u centru grada

Deo fasade pao na Bujanovčanku u centru grada

Bujanovačke pre 8 minuta
Održana 14.sednica Privremenog organa grada Zaječara

Održana 14.sednica Privremenog organa grada Zaječara

Glas Zaječara pre 4 minuta
Otvoren poziv za dostavljanje predloga za Đurđevdanske nagrade

Otvoren poziv za dostavljanje predloga za Đurđevdanske nagrade

RTK pre 4 minuta