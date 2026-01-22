Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Niška policija podneće krivičnu prijavu protiv A.A. iz tog grada zbog nekoliko krađa u stambenim objektima, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je početkom januara provalio u jednu porodičnu kuću i ukrao tri kofera sa garderobom. Takođe je provalio u jedan objekat koji se renovira i ukrao više bojlera i veću količinu građevinskog materijala. Vrednost ukradene robe procenjuje se na više od 260.000 dinara. Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava za teške krađe biti podneta u redovnom postupku.