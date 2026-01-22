VMA: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge

N1 Info pre 25 minuta  |  Beta
VMA: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Požeškoj ulici u Beogradu povređena je šezdesettrogodišnja žena kojoj je autobus prešao preko noge, saopšila je jutros Vojnomedicinska akademija (VMA).

Dogodio se i sudar u kom su četiri osobe zadobile lakše povrede, a bilo je i više lekarskih intervencija zbog povreda u tučama, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Beogradska služna Hitne pomoći je tokom noći imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnim mestima. Toj službi su se najčešće obraćali hronični pacijenti.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

RTV pre 1 sat
Gaženje pešaka na Banovom brdu! Žena na stanici pala pod autobus, on joj prešao preko noge

Gaženje pešaka na Banovom brdu! Žena na stanici pala pod autobus, on joj prešao preko noge

Blic pre 1 sat
Nezgoda na Banovom brdu: Autobus prešao ženi preko noge

Nezgoda na Banovom brdu: Autobus prešao ženi preko noge

Mondo pre 55 minuta
Noć u Beogradu: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Noć u Beogradu: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Euronews pre 55 minuta
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Autobus na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Saobraćajna nesreća u Beogradu: Autobus na Banovom brdu prešao ženi preko noge

B92 pre 56 minuta
Teško povređena žena u saobraćajnoj nezgodi na Banovom brdu

Teško povređena žena u saobraćajnoj nezgodi na Banovom brdu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSVMA

Hronika, najnovije vesti »

Istraga protiv Milorada Grčića za malverzacije u EPS-u pri kraju? Čeka se veštačenje koje može biti ključno

Istraga protiv Milorada Grčića za malverzacije u EPS-u pri kraju? Čeka se veštačenje koje može biti ključno

Nova pre 1 minut
Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku u Zemunu! Prvo je zverski pretukao, pa joj nož zario u vrat

Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku u Zemunu! Prvo je zverski pretukao, pa joj nož zario u vrat

Telegraf pre 10 minuta
VMA: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge

VMA: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge

N1 Info pre 25 minuta
Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

Hitna pomoć: Autobus na početnoj stanici na Banovom brdu prešao ženi preko noge

RTV pre 1 sat