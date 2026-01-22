VMA: Na Banovom brdu povređena žena, autobus joj prešao preko noge

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Požeškoj ulici u Beogradu povređena je šezdesettrogodišnja žena kojoj je autobus prešao preko noge, saopšila je jutros Vojnomedicinska akademija (VMA).

Dogodio se i sudar u kom su četiri osobe zadobile lakše povrede, a bilo je i više lekarskih intervencija zbog povreda u tučama, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS). Beogradska služna Hitne pomoći je tokom noći imala ukupno 88 intervencija, od kojih je deset bilo na javnim mestima. Toj službi su se najčešće obraćali hronični pacijenti.