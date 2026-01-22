Uhapšen Nišlija zbog krađe garderobe, bojlera i građevinskog materijala

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu rasvetlili su dve teške krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv A. A. (1999) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

“On se sumnjiči da je, početkom januara, provalio u jednu porodičnu kuću i ukrao tri kofera sa garderobom, kao i da je provalio u jedan objekat koji se renovira i ukrao više bojlera i veću količinu građevinskog materijala“, navode iz niške policije. Vrednost ukradene robe procenjuje se na više od 260.000 dinara. Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.