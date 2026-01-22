„Na fakultetu smo ili mi ili policija“: Studenti se okupljaju ispred Filozofskog u Novom Sadu

Studenti Univerziteta u Novom Sadu okupljaju se na protestu ispred Filozofskog fakulteta nakon što su ranije danas odlučili na plenumu da stupe u bojkot nastave na svim novosadskim fakultetima.

Okupljanje je počelo u 17 časova, piše N1. Studenti u blokadi su ranije na društvenim mrežama pozvali na okupljanje ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. „Na fakultetu smo ili mi ili policija. Svakako nastave neće biti“, napisali su studenti u objavi. Ranije danas, Studenti Univerziteta u Novom Sadu odlučili su danas na plenumu da stupe u bojkot nastave na svim novosadskim fakultetima. Podsećamo da su juče na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu intervenisali