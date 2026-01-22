(Foto) Đoković lagano preko Maestrelija do trećeg kola Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Italijana Frančeska Maestrelija rezultatom 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:2 i plasirao se u treću rundu Australijan opena.

Meč je trajao dva sata i 15 minuta, a pobeda srpskog tenisera u drugom kolu Australijan opena je njegova 101. na ovom turniru ukupno. "Nisam znao mnogo o rivalu do pre nekoliko dana. To mi se sve češće dešava, ali poštovanje je uvek tu, ne potcenjujem nikoga. Ima snažan servis, agresivan je, nedostaje mu iskustva na velikoj pozornici, ali može da napreduje na listi", rekao je četvrti igrač sveta. Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila Foto:
