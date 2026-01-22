(Foto) Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Studenti tražili ostavke rektora i dekana

Studenti Univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred Filozofskog fakulteta, pa krenuli u protestnu šetnju do Pravnog fakulteta, nakon što su ranije odlučili na plenumu da stupe u bojkot nastave. Na sajtu te visokoobrazovane ustanove napisali su da se fakultet zatvara "zbog najavljenog skupa".

Kako javlja reporterka Newsmax Balkans, protest je završen ispred Pravnog fakulteta. Prethodno su okupljeni od Filozofskog otišli u protestnu šetnju ka DIF-u, pa do Pravnog fakulteta. Okupljanje studenata je počelo u 17 časova. Kako je javila reporterka Newsmax Balkans, prema navodima uprave, zgrada fakulteta je zatvorena iz bezbednosnih razloga, dok policija za sada nije prisutna. Na sajtu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavljeno je obaveštenje u kom se