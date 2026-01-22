Poslanici Skupštine danas nastavljaju raspravu o amandmanima na pravosudne zakone

NIN pre 43 minuta  |  Tanjug
Poslanici Skupštine danas nastavljaju raspravu o amandmanima na pravosudne zakone

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas sednicu Narodne skupštine raspravom o amandmanima na predloženi dnevni red.

Sednica će početi u 10 časova, a na dnevom redu je 25 tačaka, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić. Poslanici Skupštine Srbije su juče završili objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, nakon čega su prešli na raspravu po amandmanima. Na set pravosudnih zakona podneto je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana. Na
