Tramp nakon sastanka sa Zelenskim: Svi žele da se rat završi

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsednika Vladimira Putina ta da se rat mora okončati, javlja Rojters. Donald Tramp je izjavio da je razgovor sa Volodimirom Zelenskim bio veoma dobar, da je to proces koji traje i da svi žele da se rat završi. On je novinarima u Davosu na pitanje da li postoji šansa za postizanje dogovora danas rekao da ćemo videti šta će da se dogodi, prenosi Skaj njuz. "Sastajemo se s Rusijom,