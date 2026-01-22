Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom danas razgovarao o Naftnoj industriji Srbiji i dodao da se nada da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta.

Vučić je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, u izjavi novinarima kazao da će verovatno imati sastanak sa Orbanom do kraja januara gde će temeljnije i detaljnije sve u vezi NIS-a analizirati. "Verujem da će taj konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta, da ćemo u međuvremenu dobiti operativnu licencu", kazao je Aleksandar Vučić. Tema sa mađarskim premijerom, kako je rekao Vučić, bile su i dalje mađarske investicije, ali i