Vučić sa Orbanom o NIS-u: Nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Vučić sa Orbanom o NIS-u: Nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom danas razgovarao o Naftnoj industriji Srbiji i dodao da se nada da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta.

Vučić je u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, u izjavi novinarima kazao da će verovatno imati sastanak sa Orbanom do kraja januara gde će temeljnije i detaljnije sve u vezi NIS-a analizirati. "Verujem da će taj konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta, da ćemo u međuvremenu dobiti operativnu licencu", kazao je Aleksandar Vučić. Tema sa mađarskim premijerom, kako je rekao Vučić, bile su i dalje mađarske investicije, ali i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

RTS pre 53 minuta
Vučić: Ugovor Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić: Ugovor Rusa i Mađara do sredine marta

Forbes pre 1 sat
Vučić iz Davosa: Proširena sednica Vlade Srbije u nedelju, a sa Trampovim Odborom problem slanje vojske

Vučić iz Davosa: Proširena sednica Vlade Srbije u nedelju, a sa Trampovim Odborom problem slanje vojske

Danas pre 2 sata
Vučić: Očekujem da će ugovor Rusa i Mađara u vezi sa NIS-om biti završen do sredine marta

Vučić: Očekujem da će ugovor Rusa i Mađara u vezi sa NIS-om biti završen do sredine marta

Danas pre 2 sata
Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

RTV pre 3 sata
Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

RTV pre 3 sata
Vučić sa Orbanom o NIS-u u Davosu: "Verujem da će konačni ugovor Rusa i Mađara biti završen do sredine marta"

Vučić sa Orbanom o NIS-u u Davosu: "Verujem da će konačni ugovor Rusa i Mađara biti završen do sredine marta"

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDavosMađarskaViktor Orbankompanija nis

Politika, najnovije vesti »

Grenel poručio Vučiču da se okrene "američkom putu", Joveva mu odgovorila: Uzmite njega i njegovu korumpiranu vladu

Grenel poručio Vučiču da se okrene "američkom putu", Joveva mu odgovorila: Uzmite njega i njegovu korumpiranu vladu

N1 Info pre 27 minuta
Protest novosadskih studenata, na sajtu fakulteta objavljeno da je Filozofski zatvoren zbog skupa

Protest novosadskih studenata, na sajtu fakulteta objavljeno da je Filozofski zatvoren zbog skupa

N1 Info pre 17 minuta
"Otvaranje mostova" ka Baltiku: Brnabić u Talinu - diplomatski pokušaj da se odblokira evropski put Srbije?

"Otvaranje mostova" ka Baltiku: Brnabić u Talinu - diplomatski pokušaj da se odblokira evropski put Srbije?

Euronews pre 12 minuta
"Cela Srbija zna ko je narodni poslanik koji krade toalet papir" Mrdić i Stanković u klinču u Skupštini tokom rasprave o setu…

"Cela Srbija zna ko je narodni poslanik koji krade toalet papir" Mrdić i Stanković u klinču u Skupštini tokom rasprave o setu pravosudnih zakona (video)

Blic pre 28 minuta
„Na fakultetu smo ili mi ili policija“: Studenti se okupljaju ispred Filozofskog u Novom Sadu

„Na fakultetu smo ili mi ili policija“: Studenti se okupljaju ispred Filozofskog u Novom Sadu

Nedeljnik pre 13 minuta