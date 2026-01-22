Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju, propuštene prilike da ubrzamo svoj put ka evrointegracijama

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Beta
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju, propuštene prilike da ubrzamo svoj put ka evrointegracijama…

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je ponašanje vlasti prema pojedinim članovima evropske misije koja je u poseti Srbiji štetno za državu.

Predstavnici vladajuće stranke, naveli su danas da je „velika sramota“ što delegacija Evropskog parlamenta (EP) želi da izbegne izložbu posvećenu žrtvama genocida u Jasenovcu u skupštini Srbije, što su oni posle demantovali, što je bila i jedna od glavnih polemika na zasedanju skupštine. „Oni uvek igraju na ivici da Evropi i međunarodnim institucijama pošalju poruku – pa evo videli su se ljudi, ali se za unutrašnju politiku i komunikaciju sa njihovim biračima pravi
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Aleksić: Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić: Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

N1 Info pre 53 minuta
Jasenovac kao političko oružje: Zašto vlast pred dolazak misije EP napada Tonina Piculu

Jasenovac kao političko oružje: Zašto vlast pred dolazak misije EP napada Tonina Piculu

N1 Info pre 18 minuta
Stanković (NPS) o poseti evroparlamentaraca: Vlast se svađa sa Evropom, opozicija cilja jedinstvo (VIDEO)

Stanković (NPS) o poseti evroparlamentaraca: Vlast se svađa sa Evropom, opozicija cilja jedinstvo (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Beta pre 1 sat
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Nedeljnik pre 1 sat
Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Radio sto plus pre 1 sat
Tim Tonina Picule demantuje da je delegacija tražila da ne prolazi pored izložbe o Jasenovcu

Tim Tonina Picule demantuje da je delegacija tražila da ne prolazi pored izložbe o Jasenovcu

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeEUMiroslav Aleksić

Politika, najnovije vesti »

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju

Danas pre 49 minuta
Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Petković: Razgovori u Briselu bili teški, insistirao sam na hitnom formiranju ZSO (video)

Blic pre 1 sat
Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?…

Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?

Danas pre 1 sat
I Đurić odgovorio Janjiću: Lažne tvrdnje da se Srbija mešala u američke izbore

I Đurić odgovorio Janjiću: Lažne tvrdnje da se Srbija mešala u američke izbore

Danas pre 1 sat
Brnabić na ocene o krađi američkih izbora: Ne samo što imamo dresirane pčele, već i nameštamo izbore

Brnabić na ocene o krađi američkih izbora: Ne samo što imamo dresirane pčele, već i nameštamo izbore

Danas pre 1 sat