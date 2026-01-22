Aleksić (NPS): Ponašanje vlasti prema misiji EU štetno za Srbiju, propuštene prilike da ubrzamo svoj put ka evrointegracijama…

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je ponašanje vlasti prema pojedinim članovima evropske misije koja je u poseti Srbiji štetno za državu.

Predstavnici vladajuće stranke, naveli su danas da je „velika sramota“ što delegacija Evropskog parlamenta (EP) želi da izbegne izložbu posvećenu žrtvama genocida u Jasenovcu u skupštini Srbije, što su oni posle demantovali, što je bila i jedna od glavnih polemika na zasedanju skupštine. „Oni uvek igraju na ivici da Evropi i međunarodnim institucijama pošalju poruku – pa evo videli su se ljudi, ali se za unutrašnju politiku i komunikaciju sa njihovim biračima pravi