Novak izvodio poteze za TV špice i demolirao Italijana: Nervirao se, razgovarao sa sudijom, pa zablistao

Nova pre 8 minuta
Novak Đoković je nakon sjajnih poteza i pomalo nervoze uspeo da slomi otpor Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2 i tako izbori plasman u treću rundu Australijan opena.

Najbolji teniser svih vremena je tako i 32. put u karijeri na grend slemu savladao kvalifikanta (nikada nije izgubio od nekog kvalifikanta) i stigao do treće runde u kojoj će igrati protiv boljeg iz duela Botika van de Zandšulpa i Jungčeng Šenga. Novak je prva dva seta osvojio za 47 minuta, a isti je rezultat ostvari u prvom i drugom kolu. I više nego siguran.
Nova pre 27 minuta
Telegraf pre 17 minuta
Nova pre 1 sat
B92 pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
RTV pre 23 minuta
Nova pre 8 minuta
Nova pre 8 minuta
RTS pre 8 minuta
RTS pre 23 minuta