Novak izvodio poteze za TV špice i demolirao Italijana: Nervirao se, razgovarao sa sudijom, pa zablistao

Novak Đoković je nakon sjajnih poteza i pomalo nervoze uspeo da slomi otpor Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2 i tako izbori plasman u treću rundu Australijan opena.

vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Najbolji teniser svih vremena je tako i 32. put u karijeri na grend slemu savladao kvalifikanta (nikada nije izgubio od nekog kvalifikanta) i stigao do treće runde u kojoj će igrati protiv boljeg iz duela Botika van de Zandšulpa i Jungčeng Šenga. Novak je prva dva seta osvojio za 47 minuta, a isti je rezultat ostvari u prvom i drugom kolu. I više nego siguran. Utisak je jedino pokvario onaj doživljeni