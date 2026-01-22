Oglasila se švedska policija: Navijači Zvezde će biti deportovani, pomogla i hrvatska polciija

Prava drama odigrala se u Malmeu uoči utakmice 7. kola Lige Evrope između Malmea i Crvene zvezde, koja je na programu u četvrtak od 18.45.

Kako prenose lokalni mediji pozivajući se na švedsku policiju, u sredu uveče došlo je do uličnog sukoba i brutalne tuče u centru grada, u kojoj su učestvovali navijači crveno-belih, poznati kao „delije“, ali i lokalni huligani. Šef policije u Malmeu Tomas Rozenberg potvrdio je da je nakon incidenta privedeno sedam navijača Crvene zvezde, kao i da će svi oni biti deportovani u Srbiju. Saopšteno je i da su trojica vraćeni u Srbiju pri ulasku u Švedsku, jer su kod