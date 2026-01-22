Siner juri ka pobedi, Vavrinka posle više od četiri sata pobedio u trileru

Nova pre 19 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Siner juri ka pobedi, Vavrinka posle više od četiri sata pobedio u trileru

Peti dan Australijan opena doneo je neke uzbudljive duele.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Videli smo vleiko iznenađenje i eliminaciju Huberta Hurkača , a to je dobro i za Novaka Đokovića koji je odradio svoj deo posla i lako pobedio Italijana Frančeska Maestrelija. Sigurni su bili Ben Šelton i Lorenco Museti, kao i Jakub Menšik koji bi mogao da sačeka Đokovića u osmini finala. Šlag na tortu će biti okršaj Janika Sinera u večernjem terminu u Austrlaiji protiv domačeg ljubimca Džejsma
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đokovića sada čeka čovek koji ga je šokirao prošle godine VIDEO

Đokovića sada čeka čovek koji ga je šokirao prošle godine VIDEO

B92 pre 44 minuta
Ma, kakva penzija! Vavrinka neće da kaže "zbogom" na svom poslednjem AO, ostao u Novakovom kosturu posle drame

Ma, kakva penzija! Vavrinka neće da kaže "zbogom" na svom poslednjem AO, ostao u Novakovom kosturu posle drame

Telegraf pre 34 minuta
Australijan open, rezultati za muškarce – peti dan: Šok za teniskog diva, ostali favoriti po planu

Australijan open, rezultati za muškarce – peti dan: Šok za teniskog diva, ostali favoriti po planu

Nova pre 2 sata
„Ne, ne, apsolutno ne, Stefan hteo da uradi sve da izbegne školu“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda…

„Ne, ne, apsolutno ne, Stefan hteo da uradi sve da izbegne školu“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda napravio urnebesni šou

Nova pre 4 sati
Đoković savladao Italijana za plasman u treće kolo Australijan opena

Đoković savladao Italijana za plasman u treće kolo Australijan opena

Sputnik pre 3 sata
Dobro se poznaju: Đoković saznao ime narednog rivala

Dobro se poznaju: Đoković saznao ime narednog rivala

Sport klub pre 4 sati
Đoković pokazao ko je gazda na Australijan openu: Preslišao Italijana i pored sporne odluke organizatora

Đoković pokazao ko je gazda na Australijan openu: Preslišao Italijana i pored sporne odluke organizatora

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburnJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Bibić u trci na 3.000 metara na beogradskom mitingu 11. februara

Bibić u trci na 3.000 metara na beogradskom mitingu 11. februara

Radio sto plus pre 14 minuta
Čeka nas nikad "luđe" fudbalsko veče u sredu - Arsenal i Bajern jedini sigurni, svi ostali strepe

Čeka nas nikad "luđe" fudbalsko veče u sredu - Arsenal i Bajern jedini sigurni, svi ostali strepe

Sportske.net pre 14 minuta
Siner ekspresno do treće runde u Melburnu

Siner ekspresno do treće runde u Melburnu

RTS pre 4 minuta
Siner juri ka pobedi, Vavrinka posle više od četiri sata pobedio u trileru

Siner juri ka pobedi, Vavrinka posle više od četiri sata pobedio u trileru

Nova pre 19 minuta
Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan Opena: bolje od Amerikanke Glejson i Ruskinje Pridankine u prvom kolu

Krunić i Danilina u drugom kolu Australijan Opena: bolje od Amerikanke Glejson i Ruskinje Pridankine u prvom kolu

Dnevnik pre 19 minuta