Siner juri ka pobedi, Vavrinka posle više od četiri sata pobedio u trileru

Peti dan Australijan opena doneo je neke uzbudljive duele.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Videli smo vleiko iznenađenje i eliminaciju Huberta Hurkača , a to je dobro i za Novaka Đokovića koji je odradio svoj deo posla i lako pobedio Italijana Frančeska Maestrelija. Sigurni su bili Ben Šelton i Lorenco Museti, kao i Jakub Menšik koji bi mogao da sačeka Đokovića u osmini finala. Šlag na tortu će biti okršaj Janika Sinera u večernjem terminu u Austrlaiji protiv domačeg ljubimca Džejsma