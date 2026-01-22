Klingbajl: Oprez nakon Trampovih odluka da ne uvodi carine zbog Grenlanda

„Dobro je što su angažovani u dijalogu, ali moramo malo da sačekamo i da ne gajimo prerano nade” – rekao je Klingbajl

BERLIN – Nemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl pozvao je danas na oprez u vezi sa bilo kakvim predloženim sporazumom koji se tiče Grenlanda i najavljenih pa povučenih carina Sjedinjenih Američkih Država prema pojedinim evropskim zemljama. Nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom postigao okvirni sporazum o Grenlandu i da neće uvoditi carine. ''Dobro je što su angažovani u dijalogu,