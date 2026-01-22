Napokon trilaterala: Zelenski najavio sastanak sa obe delegacije - da li ukrajinski rat ulazi u finale?!

Lider kijevskog režima Vladimir Zelenski je najavio da će se ukrajinska delegacija sastati sa ruskom i američkom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi RT.

Prema njegovim rečima, sastanci će se održavati dva dana – 23. i 24. januara. "Nije precizirao šta će tačno biti tema sastanka", prenela je "Strana.ua". Zelenski se danas sastao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Davosu. Prema pisanju medija, sastanak je završen mnogo ranije nego što je očekivano, a ukupno nije trajao ni sat vremena. Specijalni izaslanik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev se ranije u Davosu