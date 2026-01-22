Na današnji dan: "Krvava nedelja" u Petrogradu, umrla kraljica Viktorija, rođen lord Bajron

Ovo je pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 22. januar, u svetu i kod nas.

1440 - Rođen je Ivan III Vasiljević, veliki knez moskovski, a "svih Rusa" od 1462. pošto je ujedinio veliki broj kneževina. Oslobodio je delove zemlje od Mongola, ojačao centralnu vlast, a 1497. izdao prvi ruski zbornik zakona "Sudbenik". Zbog ženidbe s vizantijskom princezom Zoe, smatrao se naslednikom Istočnorimskog carstva. U njegovo vreme se pojavila ideja o misiji Ruskog carstva kao zaštitnika pravoslavlja u kojem bi Moskva bila "Treći Rim". 1517 - Vojska