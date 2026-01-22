Tramp kaže da ima dogovor za Grenland, odustao od carina Evropljanima

Predsednik SAD Donald Tramp odustao je od uvođenja carina za osam evropskih zemalja. On je naveo i da je napravljen dogovor u vezi sa Grenlandom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je sa komandantom NATO-a Markom Ruteom napravio dogovoror u vezi sa "budućim sporazumom o arktičkoj bezbednosti". On nije otkrivao detalje, navodeći da traju pregovori u vezi sa protivraketnim sistemom Zlatna kupola, vrednim 175 milijardi dolara, na osnovu kojeg bi prvi put u istoriji američko oružje bilo podignuto u svemir. Ovo dolazi kao obrt, nakon što je Tramp ranije izjavljivao da želi da se "dočepa"