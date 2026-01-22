Tramp kaže da ima dogovor za Grenland, odustao od carina Evropljanima

Radio 021 pre 56 minuta  |  021.rs, Beta
Tramp kaže da ima dogovor za Grenland, odustao od carina Evropljanima

Predsednik SAD Donald Tramp odustao je od uvođenja carina za osam evropskih zemalja. On je naveo i da je napravljen dogovor u vezi sa Grenlandom.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da je sa komandantom NATO-a Markom Ruteom napravio dogovoror u vezi sa "budućim sporazumom o arktičkoj bezbednosti". On nije otkrivao detalje, navodeći da traju pregovori u vezi sa protivraketnim sistemom Zlatna kupola, vrednim 175 milijardi dolara, na osnovu kojeg bi prvi put u istoriji američko oružje bilo podignuto u svemir. Ovo dolazi kao obrt, nakon što je Tramp ranije izjavljivao da želi da se "dočepa"
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

RTV pre 1 sat
Tramp odustao od carina evropskim zemljama, na pomolu dogovor o Grenlandu

Tramp odustao od carina evropskim zemljama, na pomolu dogovor o Grenlandu

Danas pre 7 sati
Klingbajl: Oprez nakon Trampovih odluka da ne uvodi carine zbog Grenlanda

Klingbajl: Oprez nakon Trampovih odluka da ne uvodi carine zbog Grenlanda

Politika pre 7 sati
Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

Politika pre 6 sati
Nakon sastanka s Ruteom, Donald Tramp najavio nastavak pregovora o Grenlandu

Nakon sastanka s Ruteom, Donald Tramp najavio nastavak pregovora o Grenlandu

Danas pre 7 sati
Veliki preokret! Tramp: "Ipak neću uvesti carine evropskim državama"

Veliki preokret! Tramp: "Ipak neću uvesti carine evropskim državama"

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOGrenlandDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Orban: Idem u Davos na Trampov poziv, potpisaćemo osnivački dokument Odbora za mir

Orban: Idem u Davos na Trampov poziv, potpisaćemo osnivački dokument Odbora za mir

RTV pre 1 minut
„Moj prijatelju“: Težak odnos između Makrona i Trampa

„Moj prijatelju“: Težak odnos između Makrona i Trampa

Danas pre 11 minuta
Dmitrijev: Posle Grenlanda, da li je na redu Kanada?

Dmitrijev: Posle Grenlanda, da li je na redu Kanada?

Sputnik pre 11 minuta
U Rusiji avion sleteo sa piste prilikom pokušaja poletanja: Aerodrom zatvoren

U Rusiji avion sleteo sa piste prilikom pokušaja poletanja: Aerodrom zatvoren

Blic pre 6 minuta
Da li je na redu Kanada?

Da li je na redu Kanada?

Vesti online pre 6 minuta