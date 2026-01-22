VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

Studenti Univerziteta u Novom Sadu ušli su na Filozofski fakultet po završetku plenuma na kom su odlučili da stupaju u bojkot nastave.

Studenti na plenumu su izglasali zahteve za ostavke rektora Dejana Madića, dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića, ali i zahtev da Jelena Kleut bude vraćena na posao. Novi protest ispred Filozofskog fakulteta je zakazan za 17 časova. "Studenti koji su danas bili na plenumu su rešili da bojkotuju nastavu. To znači da ti studenti neće ići na nastavu, da neće završavati svoje predispitne