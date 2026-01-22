VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

Radio 021 pre 3 sata  |  021.rs
VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

Studenti Univerziteta u Novom Sadu ušli su na Filozofski fakultet po završetku plenuma na kom su odlučili da stupaju u bojkot nastave.

Studenti na plenumu su izglasali zahteve za ostavke rektora Dejana Madića, dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića, ali i zahtev da Jelena Kleut bude vraćena na posao. Novi protest ispred Filozofskog fakulteta je zakazan za 17 časova. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) "Studenti koji su danas bili na plenumu su rešili da bojkotuju nastavu. To znači da ti studenti neće ići na nastavu, da neće završavati svoje predispitne
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Veljko Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta: Intervencija policije bila je silovita, gurali su me i tukli po glavi i telu

Veljko Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta: Intervencija policije bila je silovita, gurali su me i tukli po glavi i telu

Danas pre 3 minuta
Studenti novosadskog Univerziteta izglasali bojkot nastave: Najavljen protest na Filozofskom fakultetu

Studenti novosadskog Univerziteta izglasali bojkot nastave: Najavljen protest na Filozofskom fakultetu

NIN pre 28 minuta
Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Protestna šetnja večeras u Užicu: Podrška novosadskim studentima

Ozon press pre 2 sata
Studenti iz Novog Sada radikalizuju borbu: Pozivaju na bojkot nastave i proteste, pozvali kolege iz Beograda, Niša i…

Studenti iz Novog Sada radikalizuju borbu: Pozivaju na bojkot nastave i proteste, pozvali kolege iz Beograda, Niša i Kragujevca da im se pridruže (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Pavle Grbović „razbio“ priču o patriotizmu SNS: Nećete da se sretnete s Piculom, a Vučić se rukuje sa Mladenom Markačem VIDEO…

Pavle Grbović „razbio“ priču o patriotizmu SNS: Nećete da se sretnete s Piculom, a Vučić se rukuje sa Mladenom Markačem VIDEO

Nova pre 2 sata
„Gledala sam kako tuku ljude ispred mene“: Studentkinja Nađa za Danas izveštava s prve linije policijskog nasilja u Novom Sadu…

„Gledala sam kako tuku ljude ispred mene“: Studentkinja Nađa za Danas izveštava s prve linije policijskog nasilja u Novom Sadu

Danas pre 2 sata
Plenum na Poljoprivrednom fakultetu, studenti odlučuju o narednim akcijama

Plenum na Poljoprivrednom fakultetu, studenti odlučuju o narednim akcijama

Luftika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadbojkot

Društvo, najnovije vesti »

Selaković prisustvovao promociji Zbornika o Svetom Savi

Selaković prisustvovao promociji Zbornika o Svetom Savi

RTV pre 18 minuta
NUNS: Uslov za povratak u izbor za Savet REM-a je doslovno poštovanje zakona

NUNS: Uslov za povratak u izbor za Savet REM-a je doslovno poštovanje zakona

Danas pre 13 minuta
Dekan Filozofskog u Novom Sadu: Ne osećam se odgovornim za to kako je policija reagovala

Dekan Filozofskog u Novom Sadu: Ne osećam se odgovornim za to kako je policija reagovala

Nedeljnik pre 28 minuta
Dekan Filozofskog u Novom Sadu za N1: „Ne osećam se odgovornim za to kako je policija reagovala“

Dekan Filozofskog u Novom Sadu za N1: „Ne osećam se odgovornim za to kako je policija reagovala“

Nova pre 28 minuta
Vučić nije oduševljen "Odborom za mir": Da li će mu Tramp zameriti zbog ove izjave?!

Vučić nije oduševljen "Odborom za mir": Da li će mu Tramp zameriti zbog ove izjave?!

Pravda pre 13 minuta