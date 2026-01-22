Đedović Handanović: I “Petrohemija“ ide MOL-u, kupujemo pet odsto akcija NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će sve što je u većinskom vlasništvu “Gaspromnjefta“, uključujući i “Petrohemiju“, biti dogovoreno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS.

Đedović Handanović je navela da tek pošto OFAK i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft, Srbija će moći od MOL-a da kupi dodatnih pet odsto akcija i tako uveća vlasnički udeo pomoću kojeg će, kako je istakla, moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu. “Dakle, zaradićemo više, ojačati svoju poziciju na taj način. Sve to, konačno, prvi put posle 2008. godine kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja, što se