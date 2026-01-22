Nastavak sednice Skupštine, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Nakon što su juče završili objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na zakonske predloge.

Na set pravosudnih zakona predložena su ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je njih desetak. Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić izjavio je tokom jučerašnje rasprave u Skupštini Srbije da je predloženi set pravosudnih zakona pisan u interesu svih građana bez obzira na njihovu veru, naciju ili političko opredeljenje. Ministar pravde Nenad Vujić ocenio je, pak, da se kroz izmene koje donosi predloženi