Nastavak sednice Skupštine, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

RTS pre 38 minuta
Nastavak sednice Skupštine, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Nakon što su juče završili objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, poslanici nastavljaju raspravu o amandmanima na zakonske predloge.

Na set pravosudnih zakona predložena su ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je njih desetak. Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić izjavio je tokom jučerašnje rasprave u Skupštini Srbije da je predloženi set pravosudnih zakona pisan u interesu svih građana bez obzira na njihovu veru, naciju ili političko opredeljenje. Ministar pravde Nenad Vujić ocenio je, pak, da se kroz izmene koje donosi predloženi
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Poslanici Skupštine danas nastavljaju raspravu o amandmanima na pravosudne zakone

Poslanici Skupštine danas nastavljaju raspravu o amandmanima na pravosudne zakone

Telegraf pre 37 minuta
Završena sednica Skupštine, nastavak sutra od 10 časova

Završena sednica Skupštine, nastavak sutra od 10 časova

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Danas nastavak dijaloga u Briselu, delegaciju Beograda predvodi Petković

Danas nastavak dijaloga u Briselu, delegaciju Beograda predvodi Petković

RTV pre 18 minuta
"Ako bude hteo, Tramp će ga preuzeti" Razvod između Amerike i EU mogao bi da "potkači" i Srbiju: Ovo je stvar gde im se…

"Ako bude hteo, Tramp će ga preuzeti" Razvod između Amerike i EU mogao bi da "potkači" i Srbiju: Ovo je stvar gde im se prepliću interesi

Blic pre 23 minuta
Da utvrde gradivo: Šta evropski poslanici hoće u Beogradu?

Da utvrde gradivo: Šta evropski poslanici hoće u Beogradu?

Vreme pre 2 minuta
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine – koje teme su na stolu

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine – koje teme su na stolu

RTS pre 38 minuta
Nastavak sednice Skupštine, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

Nastavak sednice Skupštine, poslanici raspravljaju o amandmanima na predložene zakone

RTS pre 38 minuta