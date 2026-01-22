Američke akcije u plusu nakon smirivanja geopolitičkih tenzija oko Grenlanda

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u plusu nakon smirivanja geopolitičkih tenzija oko Grenlanda.

Trgovci su takođe očekivali referentni rezultat o kretanju inflacije koji bi trebalo uskoro da bude objavljen, preneo je CNBC. Indeks Dow Jones porastao je za 200 poena, odnosno za 0,4 odsto, S&P 500 za 0,3 odsto, a Nasdaq za 0,5 odsto. Tehnološki giganti zabeležili su dobitke, pa su Envidija i Majkrosoft porasli za oko jedan odsto, a Meta za oko tri odsto. Vrednost glavnih proseka američkih akcija skočila je nakon što je predsednik Donald Tramp rekao da neće