Danas nastavak dijaloga u Briselu, delegaciju Beograda predvodi Petković

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
BRISEL - Delegacija Beograda predvođena direktorom Kancelarije za KiM i glavnim pregovaračem na tehničkom nivou Petrom Petkovićem učestvovaće danas u novoj rundi dijaloga s Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije, saznaje Tanjug.

Delegacija Beograda je sinoć doputovala u Brisel. Dve strane bi trebalo da nastave razgovore o sprovođenju deklaracije o nestalim licima. Takođe, delegacija Beograda će posebno insistirati na hitnom formiranju Zajednice srpskih opština, ali i ukazati na težak položaj srpskog naroda na KiM zbog brojnih jednostranih i eskalatornih poteza Prištine koji ugrožavaju, opstanak, mir i bezbednost Srba u južnoj srpskoj pokrajini. Petković je u intervjuu za Tanjug krajem
