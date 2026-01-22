Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, poruka Putinu da rat mora da se završi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, poruka Putinu da rat mora da se završi

DAVOS - Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsednika Vladimira Putina ta da se rat mora okončati, javlja Rojters. On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine ''Odboru za mir''. Sastanak dvojice lidera započet je pre oko sat vremena. Tramp: Razgovor sa Zelenskim bio dobar, svi žele da se rat završi Američki predsednik izjavio je da je razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim bio
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zelenski najavio istorijski sastanak, osuo paljbu po Evropi: "Ne rade ništa, a Putin pravi rakete, ne znaju šta će sa…

Zelenski najavio istorijski sastanak, osuo paljbu po Evropi: "Ne rade ništa, a Putin pravi rakete, ne znaju šta će sa Grenlandom" Završen vatreni govor u Davosu

Kurir pre 53 minuta
Zelenski raspalio po Evropi! "Ako pošaljete 40 vojnika na Grenland, kakvu poruku šaljete Putinu, Kini, Danskoj"

Zelenski raspalio po Evropi! "Ako pošaljete 40 vojnika na Grenland, kakvu poruku šaljete Putinu, Kini, Danskoj"

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp nakon sastanka sa Zelenskim: Svi žele da se rat završi

Tramp nakon sastanka sa Zelenskim: Svi žele da se rat završi

NIN pre 2 sata
Završen sastanak Trampa i Zelenskog Napeto u Davosu: Američki lider odmah poslao poruku Putinu

Završen sastanak Trampa i Zelenskog Napeto u Davosu: Američki lider odmah poslao poruku Putinu

Blic pre 1 sat
Tramp u Davosu: Razgovor sa Zelenskim bio dobar, svi žele da se rat završi

Tramp u Davosu: Razgovor sa Zelenskim bio dobar, svi žele da se rat završi

Newsmax Balkans pre 2 sata
Rat mora da se završi: Tramp razgovarao sa Zelenskim u Davosu

Rat mora da se završi: Tramp razgovarao sa Zelenskim u Davosu

Sputnik pre 2 sata
Završen sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu: Predsednik SAD poslao moćnu poruku Putinu

Završen sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu: Predsednik SAD poslao moćnu poruku Putinu

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRojtersRusijaDonald TrampDavosVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

U Davosu inaugurisan Odbor za mir za očuvanje primirja u Gazi

U Davosu inaugurisan Odbor za mir za očuvanje primirja u Gazi

Insajder pre 23 minuta
Volstrit žurnal otkriva: Tramp planira da promeni vlast na Kubi do kraja godine

Volstrit žurnal otkriva: Tramp planira da promeni vlast na Kubi do kraja godine

Danas pre 28 minuta
Osnovan "Odbor za mir": Srbija nije pozvana, ali zato "Kosovo" jeste - evo ko su sve potpisnici! (video)

Osnovan "Odbor za mir": Srbija nije pozvana, ali zato "Kosovo" jeste - evo ko su sve potpisnici! (video)

Pravda pre 28 minuta
Da li je Arktik za Trumpa i NATO nova linija odbrane od Rusije i Kine

Da li je Arktik za Trumpa i NATO nova linija odbrane od Rusije i Kine

Bloomberg Adria pre 13 minuta
"Upravo smo učinili nemoguće stvari" Kušner u Davosu predstavio plan za Gazu, pa pozvao na saradnju: "Cilj je mir"

"Upravo smo učinili nemoguće stvari" Kušner u Davosu predstavio plan za Gazu, pa pozvao na saradnju: "Cilj je mir"

Blic pre 28 minuta