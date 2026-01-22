Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, poruka Putinu da rat mora da se završi

DAVOS - Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Davosu je okončan, saopštio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je ocenio da je sastanak dobro prošao i poručio da je glavna poruka za ruskog predsednika Vladimira Putina ta da se rat mora okončati, javlja Rojters. On je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o pristupanju Ukrajine ''Odboru za mir''. Sastanak dvojice lidera započet je pre oko sat vremena.