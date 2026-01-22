Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

MOSKVA - Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve, a Rusija ima mnogo svojih pitanja koja treba rešiti, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Sve što se tiče Grenlanda nas se ne tiče. Imamo mnogo svojih poslova kojima treba da se pozabavimo. Moramo da zaštitimo svoje interese, moramo da se fokusiramo na specijalnu vojnu operaciju, ekonomski razvoj, poboljšanje demografije, unapređenje razvoja domaće elektronike i tako dalje", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti. U sredu je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da se Rusije uopšte ne tiče ono što se dešava sa Grenlandom, dodajući da će Danska i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Putin: Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda

Putin: Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda

N1 Info pre 1 sat
Putin: Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda

Putin: Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda

Nova pre 1 sat
"Kiparski model" za Grenland: Vašington će dobiti kontrolu nad vojnim bazama

"Kiparski model" za Grenland: Vašington će dobiti kontrolu nad vojnim bazama

N1 Info pre 1 sat
Putin: „Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda“

Putin: „Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda“

Serbian News Media pre 1 sat
Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Insajder pre 2 sata
„Kiparski model“ za Grenland?

„Kiparski model“ za Grenland?

Dojče vele pre 2 sata
Moskva ponovila, još jednom: Ne zanima nas

Moskva ponovila, još jednom: Ne zanima nas

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaRusijaDanska

Ekonomija, najnovije vesti »

Stanić: Trampova odluka o carinama predah, ali stvar nije još završena

Stanić: Trampova odluka o carinama predah, ali stvar nije još završena

Nova ekonomija pre 12 minuta
Država poklanja 16 miliona evra da se izgradi hotel za EXPO u Surčinu: Novac ide biznismenu koji se bavi uvozom nafte i…

Država poklanja 16 miliona evra da se izgradi hotel za EXPO u Surčinu: Novac ide biznismenu koji se bavi uvozom nafte i građevinom

Nova ekonomija pre 47 minuta
I Petrohemija ide Molu, ali nije isključeno da je u raspodeli među partnerima preuzme ADNOC

I Petrohemija ide Molu, ali nije isključeno da je u raspodeli među partnerima preuzme ADNOC

Bloomberg Adria pre 47 minuta
Ministarka rudarstva i energetike: Srbija od MOL-a kupuje pet odsto akcija NIS

Ministarka rudarstva i energetike: Srbija od MOL-a kupuje pet odsto akcija NIS

Beta pre 37 minuta
Cene na stočnim pijacama širom Srbije - drastično se razlikuju od mesta do mesta

Cene na stočnim pijacama širom Srbije - drastično se razlikuju od mesta do mesta

Kamatica pre 42 minuta