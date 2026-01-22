Petković: Održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica, razgovori bili teški

BRISEL - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda na tehničkom nivou Petar Petković izjavio je večeras u Briselu da je održan prvi sastanak Zajedničke komisije za implementaciju Deklaracije o nestalim osobama i izrazio nadu će se sada ubrzati rešavanje pitanja svih nestalih osoba.

Petković je, koji je predvodio delegaciju Beograda na današnjoj rundi dijaloga sa Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije, rekao je da je sastanak Zajedničke komisije održan na nivou glavnih pregovorača na tehničkom nivou. "To je izuzetno važno i značajno i nadam se da će se nakon ovog prvog sastanka ubrzati sve u pravcu pronalaženja svih nestalih lica", naveo je Petković. Istakao je da se Beograd godinama borio da se realizuje sastanak Zajedničke komisije.