Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

BEOGRAD - Prema Izveštaju Štaba zimske službe, Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da na pojedinim deonicama najopterećenijih putnih pravaca I prioriteta održavanja, na državnim putnim pravcima II i III prioriteta kolovozi su vlažni i na njima ima mestimično snega u raskvašenom stanju, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.

Deonice na kojima ima snega do 5 centimetara na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su: I B-33, Štubik - Negotin - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), I B-35, Knjaževac - Tresibaba, I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, I B-35, granica Rumunija/Srbija (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, I B-36, Boljevac - Zaječar - drržavna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), I B-37, Selište - Bor, I B-40,