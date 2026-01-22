Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

BEOGRAD - Prema Izveštaju Štaba zimske službe, Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da na pojedinim deonicama najopterećenijih putnih pravaca I prioriteta održavanja, na državnim putnim pravcima II i III prioriteta kolovozi su vlažni i na njima ima mestimično snega u raskvašenom stanju, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.

Deonice na kojima ima snega do 5 centimetara na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su: I B-33, Štubik - Negotin - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje), I B-35, Knjaževac - Tresibaba, I B-35, Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac, I B-35, granica Rumunija/Srbija (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin, I B-36, Boljevac - Zaječar - drržavna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), I B-37, Selište - Bor, I B-40,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

Insajder pre 16 minuta
Alarm za vozače: Putevi vlažni, sneg raskvašen, poledica moguća svuda

Alarm za vozače: Putevi vlažni, sneg raskvašen, poledica moguća svuda

Dnevnik pre 31 minuta
Detaljna mapa opasnih deonica: Sneg, led i magla na više od 20 putnih pravaca širom Srbije

Detaljna mapa opasnih deonica: Sneg, led i magla na više od 20 putnih pravaca širom Srbije

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BorZaječarBugarskaKnjaževacRumunijaPutevi SrbijeSnegKladovoBoljevacNegotin

Društvo, najnovije vesti »

Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

Putevi u Srbiji prohodni, vozačima se savetuje oprez u vožnji zbog moguće poledice

Insajder pre 16 minuta
Naslovne strane za četvrtak, 22. januar 2026. godine

Naslovne strane za četvrtak, 22. januar 2026. godine

Beta pre 11 minuta
Veliki srpski slikar Sava Šumanović rođen pre 130 godina

Veliki srpski slikar Sava Šumanović rođen pre 130 godina

RTV pre 1 minut
Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Vreme danas: Oblačno, ponegde sa slabim padavinama

Nedeljnik pre 6 minuta
Video

Video

Slobodna Evropa pre 11 minuta