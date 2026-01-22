Skupština završila rad: Poslanici najviše polemisali o poseti delegacije Evropskog parlamenta

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona nastaviće 27. januara, sa početkom u 10 časova.

Poslanici su danas najviše polemisali o poseti delegacije Evropskog parlamenta Srbiji. Vanredna sednica Skupštine počela je 14. januara, a na dnevnom redu je 25 tačaka, među kojima i pet predloga zakona iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić - izmene i dopune Zakona o Visokom savetu tužilaštva, o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv