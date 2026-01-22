Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10.00 časova

Serbian News Media pre 1 sat
Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10.00 časova

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je danas nešto posle 18 časova, a nastavak je najavljen za utorak, 27. januar od 10 sati.

Poslanici su danas raspravljali o amandmanima na izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i polemisali o dolasku delegacije evroparlamentaraca u Beograd. Na kraju sednice je ministar pravde Nenad Vujić odgovorio na amandmane o predloženim izmenama pravosudnih zakona i rekao da ne postoji nijedna konkretna odredba kojom se ukidaju ustavne garancije i kojima se menja status sudija i tužilaca. Dodao je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Poslanici Skupštine Srbije završili rad za danas, nastavak rasprave o amandmanima na set pravosudnih zakona 27. januara

Poslanici Skupštine Srbije završili rad za danas, nastavak rasprave o amandmanima na set pravosudnih zakona 27. januara

Insajder pre 1 sat
Ministar pravde: Amandmani na set pravosudnih zakona ne utiču na samostalnost sudija i tužilaca

Ministar pravde: Amandmani na set pravosudnih zakona ne utiču na samostalnost sudija i tužilaca

Insajder pre 1 sat
Narodni poslanici raspravljali o amandmanima na set pravosudnih zakona

Narodni poslanici raspravljali o amandmanima na set pravosudnih zakona

RTS pre 1 sat
Skupština završila rad: Poslanici najviše polemisali o poseti delegacije Evropskog parlamenta

Skupština završila rad: Poslanici najviše polemisali o poseti delegacije Evropskog parlamenta

RTV pre 2 sata
"Dobija u parlamentu oko pola miliona evra da bi radio 15 minuta" Parandilović i Kena u klinču u Skupštini tokom rasprave o…

"Dobija u parlamentu oko pola miliona evra da bi radio 15 minuta" Parandilović i Kena u klinču u Skupštini tokom rasprave o setu pravosudnih zakona (video)

Blic pre 1 sat
Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10 časova

Nedeljnik pre 2 sata
Završena sednica Skupštine Srbije: Rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona nastaviće se 27. januara

Završena sednica Skupštine Srbije: Rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona nastaviće se 27. januara

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNSsrbijaskupstina

Politika, najnovije vesti »

Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?…

Vučić poziva „političke protivnike“ na razgovor o tome gde je mesto Srbije u svetu danas: Da li je očekivao ovakav odgovor?

Danas pre 27 minuta
Petković u Briselu: Održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica

Petković u Briselu: Održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica

Blic pre 12 minuta
I Đurić odgovorio Janjiću: Lažne tvrdnje da se Srbija mešala u američke izbore

I Đurić odgovorio Janjiću: Lažne tvrdnje da se Srbija mešala u američke izbore

Danas pre 22 minuta
Brnabić na ocene o krađi američkih izbora: Ne samo što imamo dresirane pčele, već i nameštamo izbore

Brnabić na ocene o krađi američkih izbora: Ne samo što imamo dresirane pčele, već i nameštamo izbore

Danas pre 27 minuta
Nestale osobe tema današnjih razgovora pregoverača Beograda i Prištine

Nestale osobe tema današnjih razgovora pregoverača Beograda i Prištine

Danas pre 42 minuta