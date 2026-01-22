Završena sednica Skupštine Srbije, nastavak u utorak od 10.00 časova

Skupštinska sednica na kojoj se raspravlja o 25 tačaka, među kojima je pet pravosudnih zakona, završena je danas nešto posle 18 časova, a nastavak je najavljen za utorak, 27. januar od 10 sati.

Poslanici su danas raspravljali o amandmanima na izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić i polemisali o dolasku delegacije evroparlamentaraca u Beograd. Na kraju sednice je ministar pravde Nenad Vujić odgovorio na amandmane o predloženim izmenama pravosudnih zakona i rekao da ne postoji nijedna konkretna odredba kojom se ukidaju ustavne garancije i kojima se menja status sudija i tužilaca. Dodao je