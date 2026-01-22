AO: Krunić i Danilina se mučile, pa dominirale

Aleksandra Krunić i Ana Danilina imale su mnogo teži posao od očekivanog na startu Australijan opena, ali ono najvažnije – prošle su u drugu rundu.

Srpsko-kazahstanska kombinacija, koja je postavljena za sedme nosioce, savladala je Kvin Glison i Jelenu Pridankinu sa 7:5, 4:6, 6:0. Gubile su Aleksandra i Ana 4:1 u prvom setu, a na 4:5 su spasle i set loptu neiznuđenom greškom rivalki. Osvojile su taj, pa još četiri gema u nizu i tako – činilo se – nepovratno povratile kontrolu nad mečom. Međutim, Pridankina i Glison se brzo vraćaju i opet na 5:4 dolaze do set lopte. Ovoga puta je koriste i dolaze do 1-1 u