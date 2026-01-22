Novak objasnio zašto deca nisu tu i pričao o „starom prijatelju“

Da li su se deca budila da ga gledaju, da li je zagrlio „svoje“ drvo u Melburnu i jedan neobičan udarac – to su bile teme razgovora Barbare Šet sa Novakom Đokovićem posle meča drugog kola Australijan opena.

Novak je pobedio Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2. „Nisam znao mnogo o rivalu do pre nekoliko dana. To mi se sve češće dešava, ali poštovanje je uvek tu, ne potcenjujem nikoga. Ima snažan servis, agresivan je, nedostaje mu iskustva na velikoj pozornici, ali može da napreduje na listi“, rekao je Đoković. Izveo je Novak tokom meča i udarac iza leđa, koji su pustili na ekranu tokom izjave. „Mora da se uvede neka varijacija. Baš sam na ovome radio u pripremama,