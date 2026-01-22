Novak objasnio zašto deca nisu tu i pričao o „starom prijatelju“

Sport klub pre 24 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Novak objasnio zašto deca nisu tu i pričao o „starom prijatelju“

Da li su se deca budila da ga gledaju, da li je zagrlio „svoje“ drvo u Melburnu i jedan neobičan udarac – to su bile teme razgovora Barbare Šet sa Novakom Đokovićem posle meča drugog kola Australijan opena.

Novak je pobedio Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2. „Nisam znao mnogo o rivalu do pre nekoliko dana. To mi se sve češće dešava, ali poštovanje je uvek tu, ne potcenjujem nikoga. Ima snažan servis, agresivan je, nedostaje mu iskustva na velikoj pozornici, ali može da napreduje na listi“, rekao je Đoković. Izveo je Novak tokom meča i udarac iza leđa, koji su pustili na ekranu tokom izjave. „Mora da se uvede neka varijacija. Baš sam na ovome radio u pripremama,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

RTV pre 24 minuta
„Ne, ne, apsolutno ne“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda napravio urnebesni šou

„Ne, ne, apsolutno ne“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda napravio urnebesni šou

Nova pre 9 minuta
Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

RTS pre 9 minuta
Muzetiju pripao italijanski "Lorenco derbi", Šelton siguran u drugoj rundi Australijan opena

Muzetiju pripao italijanski "Lorenco derbi", Šelton siguran u drugoj rundi Australijan opena

RTS pre 24 minuta
Prve reči Novaka posle ubedljive pobede! Đoković pričao o svojoj deci, pa nasmejao sve prisutne: "Sin hoće da radi sve da ne…

Prve reči Novaka posle ubedljive pobede! Đoković pričao o svojoj deci, pa nasmejao sve prisutne: "Sin hoće da radi sve da ne bi išao u školu..."

Kurir pre 19 minuta
Đoković savladao Italijana za plasman u treće kolo Australijan opena

Đoković savladao Italijana za plasman u treće kolo Australijan opena

Sputnik pre 33 minuta
Ekspresno do 3. kola: Ovakvi mečevi su potrebni Novaku!

Ekspresno do 3. kola: Ovakvi mečevi su potrebni Novaku!

Sport klub pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

RTV pre 24 minuta
Novak izvodio poteze za TV špice i demolirao Italijana: Nervirao se, razgovarao sa sudijom, pa zablistao

Novak izvodio poteze za TV špice i demolirao Italijana: Nervirao se, razgovarao sa sudijom, pa zablistao

Nova pre 9 minuta
„Ne, ne, apsolutno ne“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda napravio urnebesni šou

„Ne, ne, apsolutno ne“: Novak odbrusio Barbari Šet na pitanje o deci, a onda napravio urnebesni šou

Nova pre 9 minuta
Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

Rutinska pobeda Đokovića u drugom kolu Australijan opena, korak bliže novom rekordu u Melburnu

RTS pre 9 minuta
Muzetiju pripao italijanski "Lorenco derbi", Šelton siguran u drugoj rundi Australijan opena

Muzetiju pripao italijanski "Lorenco derbi", Šelton siguran u drugoj rundi Australijan opena

RTS pre 24 minuta