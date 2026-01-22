UŽIVO - Zvezda povela u Malmeu, mat Kostova u tri poteza!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
UŽIVO - Zvezda povela u Malmeu, mat Kostova u tri poteza!

Crvena zvezda stigla je do vođstva u utakmici sedmog kola Lige Evrope u Malmeu. “Crveno-beli” poveli su u 16. minutu golom Vasilija Kostova koji se našao na pravom mestu u pravo vreme posle dodavanja Arnautovića sa leve strane, pa je tako 17-godišnji vezista postigao svoj drugi pogodak u LE ove sezone.

Treba istaći i sjajan pas Rodrigaa ka Arnautoviću kojeg je svojom loptom praktično “naterao” da utrči u prostor ispred sebe i na kraju upiše asistenciju. Ako se po jutru dan poznaje, Zvezda je na pravom putu da ostvari pobedu vrednu plasmana u drugu rundu Lige Evrope, dok je Kostov ponovo na sebe skrenuo pažnju na najbolji mogući način. Možda će posle ovog kola njegova cena skočiti i na više od 20.000.000 evra, koliko generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić tvrdi
