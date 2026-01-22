NATO tvrdi: Rute nije Trampu predložio nikakav kompromis oko suvereniteta Grenlanda

Sputnik pre 17 minuta
NATO tvrdi: Rute nije Trampu predložio nikakav kompromis oko suvereniteta Grenlanda

Generalni sekretar NATO Mark Rute nije predložio nikakav kompromis oko suvereniteta tokom razgovora o Grenlandu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Davosu, tvrdi Alison Hart, portparol Alijanse, prenosi Rojters.

Iz NATO-a su naveli da će saveznici u severno-atlantskoj alijansi kolektivno raditi na bezbednosti Arktika, a pregovori Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država nastaviće se sa "ciljem postizanja da Rusija i Kina nikad ne steknu ekonomsko ili vojno uporište na Grenlandu". Kako je rečeno, razgovori među saveznicima o okvirnom sporazumu koji su postigli američki predsednik i generalni sekretar NATO, ukazuju na to da se treba fokusirati na obezbeđivanje
