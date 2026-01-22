Navijači Zvezde privedeni posle tuče u Malmeu – sledi deportacija u Srbiju

Sputnik pre 1 sat
Navijači Zvezde privedeni posle tuče u Malmeu – sledi deportacija u Srbiju

Povodom incidenta u Malmeu i tuče Delija u noći između srede na četvrtak, oglasila se policija Švedske i potvrdila da su pojedini navijači Crvene zvezde privedeni.

Šef policije Malmea Tomas Rozenberg izjavio je da je sedam navijača Crvene zvezde privedeno posle sukoba i biće deportovani u Srbiju. Saopšteno je i da su trojica vraćeni u Srbiju pri ulasku u Švedsku, jer su kod njih pronađena sredstva za maskiranje i tuču. Prema informacijama švedskih medija, tuča između domaćih navijača i Delija bila je najverovatnije dogovorena. Na ulicama Malmea našli su se i navijači rukometne reprezentacije Hrvatske, nema informacija jesu
Zvezdini navijači zapalili baklje u Malmeu: Trg grmi od pesama, Delije pristižu u velikom broju

Kurir pre 1 sat
Zvezda nastavlja borbu za drugu fazu Lige Evrope, sledi gostovanje kod Malmea (RTS 1, 18.45)

RTS pre 1 sat
Šveđanima prekipelo: Delije deportovane u Srbiju!

Hot sport pre 3 sata
Provejava u Malmeu, policija sastančila pred Zvezdu

Sportske.net pre 3 sata
Nakon tuče na ulicama Malmea: Šveđani deportuju navijače Zvezde

Danas pre 3 sata
Oglasila se švedska policija: Navijači Zvezde će biti deportovani, pomogla i hrvatska polciija

Nova pre 4 sati
Policija već na nogama zbog navijača Zvezde u Malmeu FOTO

Nova pre 3 sata
FudbalRukometCrvena ZvezdaDelijeHrvatskaŠvedskaMalmeLiga Evropefk crvena zvezdasport

“Ne smemo da zaboravimo da su nam jedan od konkurenata za plej-of”: Saša Obradović o planovima pred gostovanje Virtusu

Danas pre 13 minuta
Vojvodina i Dinamik na Spensu otvaraju 17. kolo KLS-a

RTV pre 28 minuta
Mercedes predstavio novi F1 bolid

Auto blog pre 13 minuta
Nova procena - Evo koje će još utakmice Partizan igrati bez Karlika Džonsa u Evroligi!

Sportske.net pre 23 minuta
„Videćemo šta će biti protiv Italije“: Stevanović pred polufinale u Beogradu otvoreno o krizi, buđenju i novom izazovu!…

Hot sport pre 13 minuta