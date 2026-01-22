Navijači Zvezde privedeni posle tuče u Malmeu – sledi deportacija u Srbiju

Povodom incidenta u Malmeu i tuče Delija u noći između srede na četvrtak, oglasila se policija Švedske i potvrdila da su pojedini navijači Crvene zvezde privedeni.

Šef policije Malmea Tomas Rozenberg izjavio je da je sedam navijača Crvene zvezde privedeno posle sukoba i biće deportovani u Srbiju. Saopšteno je i da su trojica vraćeni u Srbiju pri ulasku u Švedsku, jer su kod njih pronađena sredstva za maskiranje i tuču. Prema informacijama švedskih medija, tuča između domaćih navijača i Delija bila je najverovatnije dogovorena. Na ulicama Malmea našli su se i navijači rukometne reprezentacije Hrvatske, nema informacija jesu