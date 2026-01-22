Otvorene koverte sa prijavama, pet kandidata u trci za direktora RTS-a

Na javnoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) otvorene su koverte sa prijavama na konkurs za imenovanje generalnog direktora RTS-a.

Pristiglo je 10 prijava, a pet prijava je potpuno i uzeto u razmatranje. Kandidati koji imaju uredne i potpune prijave su: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić i Stanislav Veljković, objavljeno je na sajtu RTS-a. Kandidati čije su prijave nepotpune su: Ivica Mit, Bojana Janketić, Boris Miljević, Milan Milivojević i Nebojša Tonić. Upravni odbor će u zakonskom roku od 45 dana doneti odluku, a u međuvremenu će obaviti razgovor
