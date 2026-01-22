Zvezda pobedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu Lige Evrope – živi san o osmini finala

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Švedskoj Malme rezultatom 1:0, u meču sedmog kola ligaškog dela Lige Evrope i izborili su plasman u nokaut fazu. Jedini pogodak postigao je Vasilije Kostov na asistenciju Marka Arnautovića u 16. minutu. Zvezda ima velike šanse da ode direktno u osminu finala.

Poznato je da najboljih 16 timova Lige Evrope ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 17. do 24. pozicije igrati plej-of za osminu finala. Svakako će imati dva meča više, 19. i 26. februara su termini. Jasno je da bi to bilo dobro izbegnuti. Zvezda bi to lako mogla da izbegne posle odličnog izdanja u Švedskoj, dok u poslednjem kolu za sedam dana na Marakani igra protiv Selte. Trijumfalno je počeo povratak Dejana Stankovića u Crvenu zvezdu. I ne samo to,