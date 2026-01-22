Danas slaba kiša, susnežica i sneg, ponegde i ledena kiša: temperatura do 7 stepeni
Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs
U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, a na pojedinim lokacijama očekuje se i kiša koja će se lediti pri tlu.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -6 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno i toplije, na širem području grada biće uslova za slabu kišu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 5 stepeni. (Telegraf.rs)