Danas slaba kiša, susnežica i sneg, ponegde i ledena kiša: temperatura do 7 stepeni

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, a na pojedinim lokacijama očekuje se i kiša koja će se lediti pri tlu.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -6 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. U Beogradu u četvrtak promenljivo oblačno i toplije, na širem području grada biće uslova za slabu kišu. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 5 stepeni. (Telegraf.rs)
