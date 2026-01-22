Istorijsko poniženje u NBA ligi, bizaran čelendž i oboren rekord star decenijama

Ono što je trebalo da bude gradski derbi Njujorka pretvorilo se u najteži poraz u sezoni i meč o kojem će se dugo pričati zbog neverovatnih brojki i bizarnih situacija.

U noći između srede i četvrtka, Njujork Niksi su rezultatom 120:66 deklasirali Bruklin Netse, ostvarivši tako najubedljiviju pobedu u istoriji ove franšize. Razlika od 54 poena stoji kao novi rekord kluba iz "Velike jabuke", koji je ovim trijumfom poslao brutalnu poruku celoj NBA ligi. Meč je došao u trenutku kada je u taboru Niksa vladala panika. Sa skorom 7-11 od osvajanja NBA kupa i devet poraza u poslednjih 11 mečeva, ekipa je bila pod ogromnim pritiskom.