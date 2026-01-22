Istorijsko poniženje u NBA ligi, bizaran čelendž i oboren rekord star decenijama

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Istorijsko poniženje u NBA ligi, bizaran čelendž i oboren rekord star decenijama

Ono što je trebalo da bude gradski derbi Njujorka pretvorilo se u najteži poraz u sezoni i meč o kojem će se dugo pričati zbog neverovatnih brojki i bizarnih situacija.

U noći između srede i četvrtka, Njujork Niksi su rezultatom 120:66 deklasirali Bruklin Netse, ostvarivši tako najubedljiviju pobedu u istoriji ove franšize. Razlika od 54 poena stoji kao novi rekord kluba iz "Velike jabuke", koji je ovim trijumfom poslao brutalnu poruku celoj NBA ligi. Meč je došao u trenutku kada je u taboru Niksa vladala panika. Sa skorom 7-11 od osvajanja NBA kupa i devet poraza u poslednjih 11 mečeva, ekipa je bila pod ogromnim pritiskom.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Danas pre 11 minuta
Toronto posle tri godine slavio u Sakramentu VIDEO

Toronto posle tri godine slavio u Sakramentu VIDEO

B92 pre 6 minuta
Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Radio sto plus pre 51 minuta
Rajkovićevi Reptorsi bolji od Kingsa u Sakramentu

Rajkovićevi Reptorsi bolji od Kingsa u Sakramentu

RTS pre 46 minuta
Baksi videli snagu šampiona, a Janis razgoropađenog SGA VIDEO

Baksi videli snagu šampiona, a Janis razgoropađenog SGA VIDEO

B92 pre 31 minuta
NBA - Bruka u derbiju grada, "doktor" Šaj predavao košarku!

NBA - Bruka u derbiju grada, "doktor" Šaj predavao košarku!

Sportske.net pre 1 sat
Niksi deklasirali Netse i prekinuli seriju poraza najubedljivijom pobedom u istoriji franšize

Niksi deklasirali Netse i prekinuli seriju poraza najubedljivijom pobedom u istoriji franšize

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANjujorkderbi

Sport, najnovije vesti »

Đoković u trećem kolu Australijan opena

Đoković u trećem kolu Australijan opena

Nedeljnik pre 6 minuta
Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Pobede Toronta, Oklahome i Njujorka u NBA ligi

Danas pre 11 minuta
Zvezda nastavlja borbu za drugu fazu Lige Evrope, sledi gostovanje kod Malmea

Zvezda nastavlja borbu za drugu fazu Lige Evrope, sledi gostovanje kod Malmea

RTS pre 16 minuta
NBA: Veliki preokret Darkovog Toronta, nemilosrdni Šej razmontirao Bakse! (video)

NBA: Veliki preokret Darkovog Toronta, nemilosrdni Šej razmontirao Bakse! (video)

Kurir pre 1 minut
Australijan open, rezultati za muškarce – peti dan: Šok za teniskog diva, ostali favoriti po planu

Australijan open, rezultati za muškarce – peti dan: Šok za teniskog diva, ostali favoriti po planu

Nova pre 6 minuta