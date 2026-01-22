Nećete verovati - zlato opet poskupelo: Koga zanima zašto, ovo je detaljno objašnjenje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis
Nećete verovati - zlato opet poskupelo: Koga zanima zašto, ovo je detaljno objašnjenje

Azijske berze su u sredu uglavnom nastavile pad, dok je cena zlata dostigla rekordni nivo, podstaknuta zabrinutošću investitora zbog pretnji carinama američkog predsednika Donalda Trampa.

Nesigurnost na globalnim tržištima navela je ulagače da potraže utočište u tzv. sigurnim aktivama, pa je cena zlata prvi put premašila 4.800 dolara po unci, uz rast od 1,7 odsto. Tržišta sa pažnjom očekuju Trampovo obraćanje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde će, prema najavama, govoriti o postignućima svoje administracije, prenosi AP njuz. Slabljenje američkog dolara označeno je kao ključni tehnički faktor rasta cene zlata, budući da niža vrednost dolara
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Insajder pre 44 minuta
Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

Peskov: Sve što je u vezi s Grenlandom nije stvar Moskve

RTV pre 1 sat
„Kiparski model“ za Grenland?

„Kiparski model“ za Grenland?

Dojče vele pre 49 minuta
Moskva ponovila, još jednom: Ne zanima nas

Moskva ponovila, još jednom: Ne zanima nas

B92 pre 55 minuta
Kremlj: Pitanje Grenlanda nije stvar Moskve

Kremlj: Pitanje Grenlanda nije stvar Moskve

Politika pre 35 minuta
Danska da ustupi SAD suverenitet nad delovima Grenlanda: Opcija slična sporazumu Britanije i Kipra iz 1960.

Danska da ustupi SAD suverenitet nad delovima Grenlanda: Opcija slična sporazumu Britanije i Kipra iz 1960.

Danas pre 2 sata
„Članice NATO će priteći u pomoć SAD ako budu napadnute“: Rute se sastao sa Trampom u Davosu

„Članice NATO će priteći u pomoć SAD ako budu napadnute“: Rute se sastao sa Trampom u Davosu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaEvropska UnijaDonald TrampDavosDolarzlatoAmerički dolarcarine

Ekonomija, najnovije vesti »

U kragujevačkom Fiatu počela proizvodnja BENZINSKE GRANDE PANDE (FOTO)

U kragujevačkom Fiatu počela proizvodnja BENZINSKE GRANDE PANDE (FOTO)

InfoKG pre 19 minuta
Jedanaest godina na vrhu: JTI je opet Top Employer u Srbiji

Jedanaest godina na vrhu: JTI je opet Top Employer u Srbiji

N1 Info pre 19 minuta
SB Company dobio dozvolu za prvu fazu stambenog kompleksa u Novom Sadu - U planu 67 stanova i 92 parking mesta

SB Company dobio dozvolu za prvu fazu stambenog kompleksa u Novom Sadu - U planu 67 stanova i 92 parking mesta

Ekapija pre 9 minuta
Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

RTV Novi Pazar pre 19 minuta
Povećane subvencije za kupovinu kuća na selu na 13.000 eura

Povećane subvencije za kupovinu kuća na selu na 13.000 eura

RTV Novi Pazar pre 14 minuta