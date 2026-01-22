Nećete verovati - zlato opet poskupelo: Koga zanima zašto, ovo je detaljno objašnjenje

Azijske berze su u sredu uglavnom nastavile pad, dok je cena zlata dostigla rekordni nivo, podstaknuta zabrinutošću investitora zbog pretnji carinama američkog predsednika Donalda Trampa.

Nesigurnost na globalnim tržištima navela je ulagače da potraže utočište u tzv. sigurnim aktivama, pa je cena zlata prvi put premašila 4.800 dolara po unci, uz rast od 1,7 odsto. Tržišta sa pažnjom očekuju Trampovo obraćanje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde će, prema najavama, govoriti o postignućima svoje administracije, prenosi AP njuz. Slabljenje američkog dolara označeno je kao ključni tehnički faktor rasta cene zlata, budući da niža vrednost dolara