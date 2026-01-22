Oglasio se i meteorolog! Otkrivamo da li smo završili sa zimom! Ovome se niste nadali početkom februara.

I današnje jutro u većini predela osvanulo je u minusu.

U nastavku dana biće nešto toplije, sa temperaturama u svim predelima u plusu i biće od 1 do 7 stepeni. Očekuje se oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom, a ponegde će se čak kiša lediti i pri tlu. Međutim, uskoro sledi jači preokret vremena. Već od sutra osetno toplije. Biće i sunčanije. Za razliku od prethodne ledene, za vikend će duvati košava toplog karaktera. Očekuje se promenljivo oblačno i relativni toplo, ponegde sa kišom. Maksimalna