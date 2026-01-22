Šta je sve Novak Đoković zaradio prolaskom u treće kolo Australijan Opena

Šta je sve Novak Đoković zaradio prolaskom u treće kolo Australijan Opena

Novak Đoković je bez mnogo problema savladao Frančeska Maestrelija i plasirao se u treću rundu Australijan Opena, a uz ovaj korak napred ide i određena finansijka injekcija i novo pokrivanje bodova od prošle sezone.

Novak će zaraditi dodatnih 50 bodova sa trećim korakom u Melburnu i tako će imati 4080 bodova. Zavisi od učinka Aleksandra Zvereva i Lorenca Musetija gde bi mogao da završi nakon Australijan Opena, a procene se kreću od treće do pete pozicije rang liste. Što se tiče novčane zarade, Novak je inkasirao nešto preko 220 hiljada američkih dolara, što je za 13 odsto veća premija nego što se prošle sezone dobijala za treću rundu. Svakako, Đoković ni najmanje ne razmišlja
