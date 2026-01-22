Tramp započeo novi rat: Podneo tužbu od 5 milijardi dolara, Amerika više neće biti ista

Tek što je napustio Evropu posle dramatičnog obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu američki predsednik Donald Tramp je započeo novi rat! Krenuo je u obračun sa vodećim američkim bankarom uz zapanjujuću tužbu, prenosi Daily Mail.

Tramp je podneo tužbu vrednu 5 milijardi dolara protiv "JPMorgan Chase". Predsednik optužuje finansijsku instituciju i njenog izvršnog direktora Džejmija Dimona da su mu iz političkih razloga ugasili bankarske usluge. Trampov advokat Alehandro Brito podneo je tužbu državnom sudu na Floridi u Majamiju u ime predsednika i njegovih ugostiteljskih kompanija. U tužbi se navodi da je 19. februara 2021. godine banka "bez upozorenja ili povoda" obavestila Trampa i njegove